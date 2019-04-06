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الفصائل السياسية المتنافسة على السلطة بفنزويلا تحتشد فى جميع أنحاء البلاد

السبت، 06 أبريل 2019 08:44 م
الفصائل السياسية المتنافسة على السلطة بفنزويلا تحتشد فى جميع أنحاء البلاد مظاهرات فنزويلا
كاراكاس /أ ش أ/
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احتشدت الفصائل السياسية المتنافسة فى الشوارع فى جميع أنحاء فنزويلا التى تشهد تصاعدًا لصراع من أجل السيطرة على سلطة الحكم فى البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية ، اليوم السبت ، أن مجموعة من مؤيدى قائد المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو، احتشدوا فى نقاط تجمع وحملوا علم البلاد ولافتات تطالب بالحرية فى مسيرة تعد الأولى التى يقودها جوايو منذ أن جرده الموالون لرئيس البلاد نيكولاس مادرورو ، من الحصانة القانونية التى كان يتمتع بها كمشرع ، الأمر الذى يفتح الطريق أمام السلطات لمقاضاته وإمكانية اعتقاله بسبب انتهاكه المزعوم للدستور.

من جهة أخرى ، نوهت الشبكة الأمريكية إلى أن مؤيدى مادورو احتشدوا حول منصة تابعة لهم قبل أن تنطلق مسيرتهم التأييدية إلى القصر الرئاسي.

تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن جوايدو ، فى 23 من شهر يناير الماضى ، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.

وأعلنت دول عديدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا ، فيما انتقد الرئيس نيكولاس مادورو التحرك ، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

ويؤكد مادورو أنه هو الرئيس الشرعى للبلاد ، واصفا رئيس البرلمان وزعيم المعارضة بأنه "دمية فى يد الولايات المتحدة".

 


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الفصائل السياسية

السلطة بفنزويلا

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