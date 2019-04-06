وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن، حيث بحثا التطورات الإقليمية الراهنة وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، حيث أكد العاهل الأردني ضرورة إيجاد حل سياسي لها يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، مشددا على أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية.. كما استعرض اللقاء عددا من الأزمات التي تشهدها المنطقة، وجهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.

ومن جانبه، أشاد أمين عام الأمم المتحدة بمواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله في استضافة اللاجئين، داعيا الدول المانحة إلى دعم الدول المستضيفة للاجئين، وفي مقدمتها الأردن.