video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات لمتهمين بسرقة توك توك من طفل بالإكراه فى سوهاج

السبت، 06 أبريل 2019 01:43 م
السجن 3 سنوات لمتهمين بسرقة توك توك من طفل بالإكراه فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهمين "أحمد.ر" و"عبد الرحمن.م" بالسجن 3 سنوات لكل منهما، لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه من المجنى عليه الطفل "حسن.ر" 15 سنة بدائرة قسم طهطا بالإكراه .

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وأحمد سعد .

 

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة قسم طهطا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده أن المتهمين، اتفقا معه على توصيلهما إلى احد الأماكن بدائرة المركز، وفى الطريق العام فوجئ بهما يخرجان أسلحة بيضاء من بين طيات ملابسهما وتهديده، وقاما بالاستيلاء على التوك توك الخاص به وفرا هاربين.

 

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال المجنى عليه، وتم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمحلة

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جنايات سوهاج




لا تفوتك
تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة