السجن 3 سنوات لمتهمين بسرقة توك توك من طفل بالإكراه فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهمين "أحمد.ر" و"عبد الرحمن.م" بالسجن 3 سنوات لكل منهما، لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه من المجنى عليه الطفل "حسن.ر" 15 سنة بدائرة قسم طهطا بالإكراه .

وصدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وأحمد سعد .

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة قسم طهطا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده أن المتهمين، اتفقا معه على توصيلهما إلى احد الأماكن بدائرة المركز، وفى الطريق العام فوجئ بهما يخرجان أسلحة بيضاء من بين طيات ملابسهما وتهديده، وقاما بالاستيلاء على التوك توك الخاص به وفرا هاربين.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال المجنى عليه، وتم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.