video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد لأمين توريدات اختلس 168 ألف جنيه من مدرسة بالخليفة

السبت، 06 أبريل 2019 11:26 ص
السجن المشدد لأمين توريدات اختلس 168 ألف جنيه من مدرسة بالخليفة سجن - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة أمين توريدات مدرسة، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه باختلاس 168 ألف من جهة عمله بالخليفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود رفعت، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وعلاء الدجين كمال إبراهيم، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف ومحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم أمين أحمد، أمين توريدات بمدرسة الحلمية الثانوية بنات،  باختلاس 168 ألف جنيه، قيمة المصروفات المدرسية والرسوم والدمغات وحصة الإدارة التعليمية فى المبالغ المالية المحصلة عن المجموعات الدراسية، والمصروفات المدرسية واستمارات الثانوية العامة والمسلمة إليه بصفته الموظف المختص بتحصيلها، والثابتة بدفترى التحصيل، والواجب توريدها لحساب مدرسة الحلمية الثانوية بنات بالبنك المركزى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس "عنتيل السلام الكفيف" ومساعده بتهمة اغتصاب القاصرات وتصويرهن

مصلحة الطب الشرعي تفحص ضحايا "عنتيل السلام الكفيف" تنفيذا لأمر النيابة

انقضاء دعوى اتهام داليا البحيرى بالتهرب الضريبى بعد تقديم أوراق التصالح

اختلاس

اختلاس اموال مدرسة

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

السجن المشدد




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة