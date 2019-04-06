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"الزراعة" زيادة تحليل عينات شحنات الخضر والفاكهة المصدرة لـ 800 يوميا

السبت، 06 أبريل 2019 02:00 ص
"الزراعة" زيادة تحليل عينات شحنات الخضر والفاكهة المصدرة لـ 800 يوميا الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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قال الدكتور أشرف  المرصفى،  مدير المعمل المركزى  لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة ، إنه منذ بدء موسم صادرات الخضر والفاكهة ارتفعت عدد تحليل عينات المنتجات الزراعية  التصديرية  الى مايقرب  800 عينة حاليا للمساعدة فى زيادة  الصادرات  الزراعية  للخارج.

وأضاف" المرصفى"  في تصريحات  لـ "اليوم السابع"، أن الأولوية  في تحليل العينات  للحجر الزراعى،  موضحا أن السبب الرئيسى في زيادة تحليل عينات المنتجات التصديرية  زيادة توريد  أجهزة التحليلللمعمل ، لزيادة قدراته الاستيعابية، ولتقليل الوقت اللازم لتحليل عينات الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، ولزيادة نفاذ الصادرات الزراعية إلى دول العالم ، مؤكدا  اتخاذ جميع الإجراءات والخاصة  بالعينات الغير مطابقة  للمعايير الدولية ،  لعدم التلاعب وتمرير شحنات غير مطابقة حفاظا على سمعة الصادرات المصرية.

وأوضح  مدير معمل متبقيات  المبيدات ، إن أجهزة التحليل الجديدة  لمتبقيات المبيدات التي تم اضافتها  إلى أجهزة المعمل المتقدمة، عملت على  زيادة  عدد تحليل عينات المنتجات، والتيسير على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة .

 


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