الرئيس السنغالى يكلف محمد بون بتشكيل حكومة جديدة

داكار أ ش أ

كلف الرئيس السنغالى ماكى صال، مساء اليوم السبت، رئيس الوزراء المستقيل محمد بون عبد الله ديون، بتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت الإذاعة السنغالية أن الرئيس ماكى صال كلف عبد الله ديون أيضا بشغل منصب وزير الدولة، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تقديم استقالته للرئيس، وينتظر أن يشكل ديون حكومة جديدة، فى وقت قريب.

وقال ديون - فى تصريح صحفى مساء اليوم - إن الحكومة المرتقبة "ستكون مسؤولة عن قيادة عملية الإصلاح، ومراقبة أفضل للسياسات العامة، وقد تولى محمد بون، منصب رئيس الوزراء فى 6 يوليو 2014، حيث خلف آمناتا توري.