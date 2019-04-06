الدفاع اليابانية:مقاتلاتنا اعترضت طائرة استطلاع روسية

كتب : أحمد علوى

قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن مقاتلاتها انطلقت لاعتراض طائرة استطلاع روسية من طراز "IL-38"، بعد اقترابها من المجال الجوي الياباني.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم، أرفقت الوزارة تقريرها، بنشر خارطة تضمنت خط تحليق الطائرات الحربيةالروسية، ومنها يتبين، أن الطائرة الروسية حلقت، بمحاذاة المناطق الجنوبية لليابان وبالقرب من شبه الجزيرة الكورية، ولكنها لم تنتهك حدود ومياه أية دولة.

ونشرت وزارة الدفاع اليابانية كذلك، صورة لطائرة "IL-38"، ولكنها لم تحدد بالضبط تاريخ وقوع الحادث.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرة استطلاع دورية من طراز "IL-38"، نفذت تحليقات جوية وفق الخطة المقررة، فوق المياه الدولية لبحر اليابان. وفي مراحل معينة من التحليق، ظهرت بالقرب منها، مقاتلات من طراز "F-16" تابعة للقوات الجوية لجمهورية كوريا (الجنوبية) ومقاتلات يابانية من طراز "F-15".

وأكدت الوزارة الروسية، أن تحليق طائرة "IL-38"، تم وفقا للقواعد الدولية الخاصة باستخدام المجال الجوي الدولي.

وطائرة "IL-38"، هي طائرة متوسطة المدى مخصصة لمكافحة الغواصات لوحدها أو بالتعاون مع السفن المضادة للغواصات. وتقوم هذه الطائرة كذلك، بأعمال الاستطلاع البحري وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، وحقول نشر حقول الألغام في البحر.