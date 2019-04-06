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الدفاع الروسية: خروج 985 مدنيًا من مخيم الركبان للنازحين جنوب سوريا

السبت، 06 أبريل 2019 12:10 ص
الدفاع الروسية: خروج 985 مدنيًا من مخيم الركبان للنازحين جنوب سوريا وزير دفاع روسيا
موسكو )أ ش أ(
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بخروج 985 مدنيًا من مخيم الركبان للنازحين جنوب سوريا، وذكرت أنهم نقلوا جميعًا إلى مراكز إيواء مؤقتة في مدينة حمص.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فيكتور كوبتشيشين - في بيان صدر أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم/الجمعة/ - "خرج يوم 4 أبريل من مخيم الركبان للنازحين عبر نقطة التفتيش جليغم 985 مدنيًا وتم نقلهم جميعًا إلى مراكز إيواء مؤقتة في منطقة مدينة حمص حيث تلقوا المساعدات الضرورية مع تأمينهم بالأغذية وأماكن الإقامة".

وأشار كوبتشيشين إلى أنه تم بهدف تسهيل عودة النازحين من الركبان الواقع في منطقة التنف تنظيم عمل ممر إنساني ونقطة جليغم الذي أرسل إليه حافلات خاصة لنقل المدنيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 15 فبراير 2019 إطلاق مبادرة مشتركة مع الحكومة السورية خاصة بإنشاء مراكز إيواء مؤقت للنازحين من مخيم الركبان الواقع على الحدود بين سوريا والأردن لضمان عودتهم إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

 

 


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