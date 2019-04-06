الحماية المدنية تنقذ قطة بعد سقوطها من الطابق الرابع بقليوب

القليوبية-نيفين طه

فى مشهد إنسانى، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من إنقاذ حياة قطة بعد سقوطها فى مسقط منزل من 4 طوابق بمدينة قليوب.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ من المواطن عبد الرحمن السيد عبد الرحمن مقيم ناحية قليوب البلد، بسقوط قطة بمسقط منزل مكون من 4 طوابق ولا احد يستطيع خروجها، حيث أن مسقط المنزل ليس له باب.

على الفور، انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم وضع سلالم بطول الـ 4 طوابق، وتم استخراجها وإنقاذها.