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الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شرقى العاصمة صنعاء

السبت، 06 أبريل 2019 06:44 م
الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شرقى العاصمة صنعاء عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء /أ ش أ/
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تمكنت قوات الجيش اليمنى، اليوم السبت، من تحرير وإحكام السيطرة على جبل الغنيمى فى جبهة نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وقال الجيش اليمنى - فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - إن قواته نفذت عملية هجومية واسعة فى جبال البياض انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي، مشيرا إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ساندت القوات بعدد من الغارات الجوية مستهدفة تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثى الانقلابية، القادمة إلى مناطق المواجهات، مؤكدا أن المعارك لا تزال على أشدها وتحقق قوات الجيش الوطنى خلالها تقدمات متسارعة، فيما تتكبد المليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير عدد من الأسلحة والآليات القتالية.

وتخوض قوات الجيش اليمني، بمساندة من تحالف دعم الشرعية، معارك ضارية مع مليشيا الحوثي، ضمن عملية واسعة أطلقت مؤخرا لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم.

 


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