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السبت، 06 أبريل 2019 12:50 م
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الثلوج والأمطار تتسبب فى تصادم 50 سيارة وإصابة 35 شخصا بإسبانيا

السبت، 06 أبريل 2019 12:32 م
الثلوج والأمطار تتسبب فى تصادم 50 سيارة وإصابة 35 شخصا بإسبانيا الثلوج
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إنه أصيب 35 شخصا بجروح أحدهم فى حالة خطرة، أمس الجمعة، جراء حادث مرورى ضخم تصادمت فيه 50 سيارة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة تسببت فى تصادم العديد من السيارات والشاحنات، واضطر رجال الاطفاء لإجراء 10 عمليات انقاذ، مشيرة إلى أن الحادث وقع على طريق "A1" السريع نحو بورخوس، وامتدت السيارات المتصادمة على نحو كيلومترين.
 
وقامت خدمة الطوارئ وأبلغت الهيئات ومبانى البلدية، وتسببت فى إغلاق الطرق لمدة ساعات.
 
والمرأة المصابة بجروح خطيرة تبلغ من العمر 62 عاما وتم نقلها إلى المستشفى فى سيجوفيا، كما هناك أشخاص يعانون من نوبات قلق وانخفاض درجات الحرارة.

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