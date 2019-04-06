التنمية المحلية: تلقينا 9869 شكوى عبر "صوتك مسموع" خلال شهر مارس

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقرير شهر مارس 2019 حول مبادرة "صوتك مسموع " التى أطلقتها الوزارة نهاية أكتوبر الماضى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها والتواصل معهم، فى إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنوعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التقرير كشف أن المبادرة تواصلت مع المواطنين لاستقبال الشكاوى عبر الوسائل التى تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أو رقم الواتس اب أو عبر الإيميل أو الخط الساخن، حيث بلغ عدد الرسائل فى جميع القنوات بالمبادرة حتى بداية نهاية مارس 2019 حوالى 41 ألف و422 رسالة منها حوالى 9869 شكوى تم حل 95.6 % منها وجارى حل باقى الشكاوى .

وأشار التقرير إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر مارس هى القمامة والإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى مخالفات البناء والفساد، كما تضمن التقرير أن عدد الرسائل التى تلقتها خدمة "الواتس أب" بالمبادرة خلال شهر مارس كانت حوالى 4903 رسالة منها 1817 شكوى مستوفاة حيث تم الرد على 88.4 % من تلك الشكاوى، منها 32% شكاوى من الإشغالات و 8.6% شكاوى مخالفات البناء، و9% شكاوى من التعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة، و4.4% شكاوى من الفساد .

وأشار التقرير إلى أنه جارى التنسيق بين فريق عمل المبادرة بالوزارة مع فرق العمل المشكلة فى المحافظات للرد على الشكاوى وجارى تباعاً الرد على الشكاوى المتبقية .

وفيما يخص البريد الإلكترونى للوزارة، تبين من التقرير أنه تلقى خلال شهر مارس 173 رسالة وتضمنت 59 شكوى تم الرد على 93.3 % منها، وفيما يخص صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، تبين من التقرير أن عدد متابعى الصفحة خلال شهر مارس بلغ حوالى 7764 متابع وبلغ عدد المشاهدين لها حوالى 15 ألف مشاهد، وبلغ عدد الرسائل الواردة على الصفحة حوالى 331 رسالة وبلغ عدد الشكاوى بها 237 شكوى تم الرد على 77.6%، كما أشار التقرير إلى تلقى الخط الساخن للمبادرة حوالى 250 اتصال تليفونى من المواطنين للاستفسار عن المبادرة.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة قيام أجهزة المراكز والمدن بتشكيل فرق عمل فرعية لزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها، مؤكدًا على أن استجابة المحافظات لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها معيار أساسى لتقييم أداء العمل للقيادات المحلية بالمحافظات، موجها ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة اليهم .

وفى السياق ذاته أعلن اللواء محمود شعراوى عن عدد من الاستجابات التى قامت بها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات فيما يخص شكاوى المواطنين عبر مبادرة "صوتك مسموع " وقطاع خدمة المواطنين بالوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجارى بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات فى الاستجابة الفورية لعدد من شكاوى المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم حل مشكلة الأهالى من وجود مبنى مخالف للرسومات الهندسية بمحافظة الجيزة، حيث قامت الأجهزة التنفيذية للمحافظة بتنفيذ قرار الإزالة وإزالة المبنى، وفى حى العمرانية تضرر أهالى المنطقة من عدم وجود إنارة كافية فى عدد من الشوارع فتم على الفور تركيب كشافات فى الشوارع محل الشكوى، كما نجحت محافظة مطروح بإزالة كميات من القمامة بشوراع وسط المدينة وشارع علم الروم وقرية رأس الحكمة بشارع جمال عبدالناصر، كما قامت محافظة الغربية بالتواصل مع الوحدة المحلية لعزبة المنيرة لحل معاناة الاهالى من عدم الرصف، حيث تم تنظيف وتمهيد الطريق استعداداً لرصفه، وفى محافظة سوهاج نجحت المحافظة فى حل مشكلة معاناة سكان شارع 19 خلف البنك بعد تحول قطعة أرض فضاء الى مقلب قمامة، وتم تنظيم حملة مكبرة ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة .

وطالب الوزير كافة المواطنين بالتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة وهى: رقم "الواتس أب": وهو "01150606783" والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك": بعنوان "صوتك مسموع" www.facebook.com/sotakmasmwo " رقم الخط الساخن : "15330" والبريد الإلكترونى : "Info@mld.gov.eg".