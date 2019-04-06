video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 01:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

السبت، 06 أبريل 2019 12:00 ص
التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
تعلن اليوم السبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والأعداد التى تسلمت العمل فى المدارس وفرص التعاقدات النى تمت مع المعلمين فى المدارس وأيضا الإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الأسابيع الماضية بشأن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.
 
وكان الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أعلن  أنه سيكون هناك مسابقة أخرى قبل بداية العام الدراسى القادم، خلاف مسابقة العقود المؤقتة التى انتهت منها الوزارة خلال الأيام الماضة.
 
الجدير بالذكر أن مسابقة العقود المؤقتة التى أعلنت عنها الوزارة انتهت وجميع المعلمين الذين تم اختيارهم والتعاقد معهم لمدة فصل دراسى وانطبقت عليهم شروط الإعلان والمسابقة، تسلموا العمل والآن فى المدارس.
 
 
وتابع نائب وزير التربية والتعليم: الوزارة سوف تعلن جميع البيانات النهائية الخاصة بتلك المسابقة فى مؤتمر صحفى خلال الأيام المقبلة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير التربية والتعليم ومفيد شهاب على رأس الحاضرين بجنازة كمال أبو المجد

التربية والتعليم: 310 ألف طالب أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا اليوم

وزير التربية والتعليم: امتحان أمس واليوم هدفه اختبار "السيستم التكنولوجى".. ونظام التعليم الجديد مش سلك وتابلت.. ويؤكد: لن يتم إجراء امتحانات عبر التابلت إلا بعد توافر التقنية التكنولوجية بنسبة 100%

التربية والتعليم

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

اعلن مسابقة جديدة للمعلمين

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة