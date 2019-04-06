التعليم: الإعلان عن شروط مسابقة جديدة لاختيار أكثر من 65 ألف معلم خلال أيام

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم فحص جميع التظلمات على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث تم فحص قرابة 7 آلاف تظلم، وثبت أن لبعضهم حقا، وسمحت الوزارة لهم بدخول الامتحان السبت الماضى.

وأضاف عمر، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن المسابقة القادمة التى سيتم الإعلان عنها فى شهر يونيو أو يوليو ستكون إلكترونية حتى الأوراق ستكون بشكل إلكترونى، موضحا أنه تم استبعاد الكثير من المتقدمين لعدم تطابق أوراقهم مع شروط المسابقة.

وشدد عمر، على أن الوزارة تعمل فى كل وقت دون إجازات، موضحا أن الأعداد النهائية التى تسلمت العمل فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وتسلمت العمل قى المدارس 36 ألف فقط من أصل 65 ألف وده أكبر دليل أعمق من الأفكار التى يطرحها البعض دون الإلمام بالظروف.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المسابقات المقبلة سيكون جزء منها دائما وجزء مؤقتا، حسب حاجة العمل، موضحا أنه سيكون فى المستقبل تدريب لزملائنا فى المديريات على كيفية إدارة المسابقات، وسيتم الإعلان عن شروط المسابقات الجديدة خلال أيام ولكن التقدم سيكون فى شهر يونيو وسيكون مطلوب أكثر من 65 ألف معلم.