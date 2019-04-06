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"التعديلات الدستورية" فى ندوة تثقيفية بإعلام القاهرة.. الثلاثاء المقبل

السبت، 06 أبريل 2019 12:29 ص
"التعديلات الدستورية" فى ندوة تثقيفية بإعلام القاهرة.. الثلاثاء المقبل إعلام القاهرة - أرشيفية
وائل ربيعى
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تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة بعنوان "تعديل الدستور.. بين ضرورات الحاضر وتطلعات المستقبل" وذلك يوم الثلاثاء المقبل بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

تدير الندوة الدكتورة هبة السمري، القائم بعمل عميد الكلية، وقالت الدكتورة ليلي عبد المجيد، الأستاذ بقسم الصحافة ومدير وحدة الجودة، إن الندوة يشارك فيها كل من الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، والأستاذ صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسمه، والدكتورة نسرين بغدادى عضو المجلس القومي للمرأة.

ويشارك ف الندوة أيضا عبد الله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمود علم الدين الأستاذ بالكلية وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد الباز، المدرس بالكلية ومقدم برنامج ٩٠ دقيقة بقناة المحور.

ويقدم بعض الطلاب عرضا للتعديلات المقترحة يشارك في الحوار طلاب الكلية وأساتذتها، وتأتي الندوة في إطار حرص الكلية علي تشجيع الطلاب علي المشاركة الإيجابية في مناقشة التعديلات وحفزهم على إبداء آرائهم في الاستفتاء علي هذه التعديلات.


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التعديلات الدستورية

كلية الاعلام

جامعة القاهرة

ندوة حول التعديلات الدستورية




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