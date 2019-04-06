"التضامن" تعقد ندوة لتوعية السيدات بمشروع الحد من الزيادة السكانية بأسيوط

عقدت مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط ندوة موسعة لمشروع الحد من النمو السكانى”اثنين كفاية"، وذلك على هامش فعاليات المستشفى الطبى العائم والذى يقدم خدماته الطبية للمستفيدات من برنامج تكافل خلال هذه الفترة بمحافظة أسيوط، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأكدت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن بأسيوط أنه تم تنظيم الندوة بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال بأسيوط تحت إشراف مديرية التضامن، وشارك فى الحضور أكثر من ألف سيدة من المستهدفات من مستفيدى تكافل، حيث تم إرسال رسائل توعوية من خلال أطباء ومتخصصين للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والاهتمام بصحة الأم والطفل وذلك بحضور د.مروى كدوانى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط ونجوى عبدالله، كما تخلل هذه الندوة فقرة مسرحية قدمتها المثقفات وبعض المتطوعين بعنوان "أسرة صغيرة".

وأوضحت الخياط أن الندوة موجهة للمستهدفات من برنامج تكافل فى المشروع والتى لديهم طفل أو اثنين إلى جانب السيدات المتواجدات فى الموقع للكشف على أطفالهن فى المستشفى الطبى العائم، والذى أقيم تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن والمنطقة الروتارية وبالتنسيق مع وزارة الصحة وجامعة أسيوط وبعض الجمعيات وان أن عدد الحضور حوالى 1100 سيدة بالإضافة إلى 50 من المثقفات والمتطوعات.

جدير بالذكر أن برنامج اتنين كفاية يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ويستهدف 1,148,861 سيدة مستفيدة فى المرحلة العمرية من 18 إلى 49 سنة ممن لديهم من طفل إلى ثلاثة اطفال ويأتى ضمن التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر هذا ويعمل البرنامج على محورين، محور التوعية من خلال الاتصال الجماهيرى المباشر، ومحور الخدمات من خلال تطوير عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية المعنية وتجهيزها بكافة خدمات تنظيم الاسرة لتقدم خدماتها بالمجان.