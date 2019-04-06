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"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

السبت، 06 أبريل 2019 02:00 ص
"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 8.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 613 مليون جنيه، تلتها "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 14.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 405.2 مليون جنيه.
 
   
وجاءت فى المركز الثالث " القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 75 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 295.5 مليون جنيه، تلتها "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 9.5 مليون ورقة وبقيمة تداول 244.9 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 15.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 182.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاء "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 39.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 180.1 مليون جنيه، تلتها "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" بحجم تداول 15.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 167.9 مليون جنيه، ثم "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" بحجم تداول 8.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 147.6 مليون جنيه، وفى التاسع "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 52.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 142.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 209.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 139.4 مليون جنيه.
 

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"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً فى البورصة الأسبوع الماضى

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