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الاحتلال الإسرائيلى يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية غرب بيت لحم

السبت، 06 أبريل 2019 10:36 م
الاحتلال الإسرائيلى يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية غرب بيت لحم جنود الاحتلال الاسرائيلى
رام الله /أ ش أ/
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صادق ما يسمى المجلس الأعلى للمستوطنات الإسرائيلية وبلدية بيتار عيليت، مساء اليوم السبت، على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية فى مستوطنة (بيتار عيليتج) الجاثمة على أراضى مواطنى قرى حوسان ونحالين وواد فوكين غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأشار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية - فى تصريح اليوم - إلى أن المصادقة تمت على بناء (770) وحدة استيطانية، لافتا إلى أنه تم قبل ثلاثة أيام المصادقة على بناء (70) وحدة فى مستوطنة " مكساد" جنوب شرق بيت لحم.

 


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الاحتلال

بناء مئات الوحدات الاستيطانية

بيت لحم




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