الاحتلال الإسرائيلى يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية غرب بيت لحم

رام الله /أ ش أ/

صادق ما يسمى المجلس الأعلى للمستوطنات الإسرائيلية وبلدية بيتار عيليت، مساء اليوم السبت، على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية فى مستوطنة (بيتار عيليتج) الجاثمة على أراضى مواطنى قرى حوسان ونحالين وواد فوكين غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأشار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية - فى تصريح اليوم - إلى أن المصادقة تمت على بناء (770) وحدة استيطانية، لافتا إلى أنه تم قبل ثلاثة أيام المصادقة على بناء (70) وحدة فى مستوطنة " مكساد" جنوب شرق بيت لحم.