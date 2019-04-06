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الاثنين ..جلسة تشاورية لمنظمة المرأة العربية لمسئولى التعليم بـ 10 دول عريية

السبت، 06 أبريل 2019 12:00 ص
الاثنين ..جلسة تشاورية لمنظمة المرأة العربية لمسئولى التعليم بـ 10 دول عريية السفيرة ميرفت التلاوى مدير منظمه المراه العربيه
كتب محمود راغب
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تعقد منظمة المرأة العربية بالقاهرة جلسة تشاورية على مستوى كبار المسؤولين بوزارات التربية والتعليم في الدول العربية  الأعضاء بالمنظمة ،   حول ادماج النوع الاجتماعي في العملية التعليمية، وذلك يوم الاثنين المقبل 8 أبريل 2019، بمشاركة (10) دول عربية هي (الأردن، وتونس، وعمان، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، والسودان، واليمن).
 
يتم خلال الجلسة التشاورية عرض تجارب الدول  العربية الأعضاء بالمنظمة  في مجال مراجعة الكتب المدرسية من منظور النوع الاجتماعي،  كما يتم عرض ورقة عمل بعنوان "كيفية ادماج النوع الاجتماعي في العملية التعليمية "يناقشها الخبراء التربويون المشاركون في الجلسة التشاورية، من أجل الخروج بتوصيات قابلة  للتنفيذ.
 
وتأتي هذه الجلسة التشاورية في مجال التربية ضمن برنامج عمل المنظمة الخاص بالتربية والثقافة والإعلام، الذي يهتم بمناهضة التمييز والعنف ضد المرأة ، جنبا الى جنب مع ترسيخ المساواة كقيمة تنعكس في منظومة أفكار وسلوكيات في الثقافة المجتمعية ،وذلك من خلال عملية التنشئة والتربية الممتدة منذ الطفولة المبكرة، والتي تمارس في المنزل والمدرسة وسائر المجتمع عبر المحتوى الثقافي والإعلامي الموجه للأطفال.
 
 
 

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