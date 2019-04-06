"الاتصالات" تشارك بأكبر تجمع سنوى لمجتمع المعلومات 8 ابريل

كتبت: هبة السيد

ينعقد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل، في مدينة جنيف، بسويسرا، تحت شعار "تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ويمثل المنتدى أكبر تجمع سنوى لمجتمع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية" وفقا لموقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما يوفر المنتدى فرصة لتبادل المعلومات، وتوليد المعارف، وتقاسم أفضل الممارسات، والقيام في الوقت نفسه بتحديد الاتجاهات الناشئة وتعزيز الشراكات، مع مراعاة مجتمعات المعلومات والمعرفة الآخذة في التطور.