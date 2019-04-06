وقالت وزارة الخارجية الإكوادورية ـ في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت ـ "عبر اللاجئ وشركاؤه مرة أخرى، من خلال نشرهم معلومات تشوه الحقيقة، عن نكران للجميل وقلة احترام تجاه الإكوادور، بدلا من إظهار الامتنان للبلد الذي استقبله منذ حوالى سبع سنوات".

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن بيان الخارجية الإكوادورية جاء ردا على تغريدة وردت في حساب موقع "ويكيليكس" على موقع تويتر ادعت أن كيتو ولندن أبرمتا اتفاقا يقضي بطرد خلال "الساعات أو الأيام" المقبلة الأسترالي (أسانج) البالغ 47 عاما من السفارة الإكوادورية وتسليمه إلى السلطات البريطانية.