الإسكان: انتهاء 11280 وحدة بـ"الإسكان الاجتماعى" بمدينة أسيوط الجديدة

كتب ــ أحمد حسن

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة سكنية (27 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة أسيوط الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ 11280 وحدة أخرى (470 عمارة)، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ 22 مشروعاً خدمياً، بالإضافة إلى 35 مشروعاً تم الانتهاء من تنفيذها، لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة: أنه جارٍ تنفيذ 22 مشروعاً خدمياً، وبها: نقطة شرطة بمنطقة الإسكان الاجتماعى، ومخبز، ومدرسة ثانوى عامة، ومدرسة تعليم أساسي، وسوقان تجاريتان نموذج (3 محال)، ومسجد، ونقطة إسعاف، وملعب خماسى، ومركز شباب مصغر بمركز الخدمات الرئيسي، وملعب ثلاثى بمركز الخدمات، بمنطقة 226 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وحضانة طفل بمنطقة شمال الجامعة، ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، وسوقان تجاريتان نموذج (3 محال)، بمنطقة شمال الجامعة، وملعب ثلاثى بمركز خدمات منطقة 375 فداناً الجنوبية، والمرحلة الثانية لمدرسة النيل الدولية، وملعب خماسى بمنطقة ابنى بيتك 2، وحضانة طفل بمنطقة باقى الحى الثاني، ومحطة نهاية الخطوط بمركز خدمات الحى الأول، وسوقان تجاريتان نموذج (3 محال)، بمنطقة باقى الحى الثاني، وملعب خماسى بمركز خدمات الحى الأول، ومدرسة تعليم أساسى بمنطقة شمال الجامعة، وملعب خماسى بمنطقة باقى الحى الثانى.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة: أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، ووحدة صحية، ومدرسة تعليم أساسي، و5 حضانات، و5 أسواق تجارية، وسوقين تجاريتين نموذج (3 محال)، بمنطقة الإسكان الاجتماعى، بمنطقة 226 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وسويقة بمنطقة مركز خدمة الإسكان العائلى الثاني، ومدرسة تعليم أساسي، وحضانة، بمنطقة ابنى بيتك 4، وحضانة طفل بمنطقة الإسكان العائلى الأول، وسوق تجارية إدارية بمركز خدمات شمال الجامعة، وسوق تجارية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة 375 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وسوق تجارية إدارية بمركز الخدمات الرئيسى لمنطقة رجال الأعمال، ونقطة الإطفاء بمركز الخدمات الرئيسى بمنطقة 226 فداناً جنوب شرق المدينة، وملعب ثلاثى بمركز خدمات منطقة 375 فداناً قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وملعب ثلاثى بمركز خدمات منطقة شمال الجامعة، وملعب ثلاثى بمركز خدمات منطقة رجال الأعمال، ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة 375 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، ومدرسة تعليم أساسى بمنطقة الإسكان الاجتماعى 375 فداناً جنوب شرق المدينة، ومدرسة تعليم أساسى بمركز خدمات المجاورة الرابعة بمنطقة رجال الأعمال (مدارس النيل)، وحضانة طفل بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة 375 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وملعب ثلاثى بمنطقة شمال الجامعة، وحضانة بالمجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، وحضانة طفل بالمجاورة الرابعة بمنطقة رجال الأعمال، وحضانة بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة 375 فداناً جنوب شرق المدينة، ومكتبة ونادى طفل بالحى الثاني، ونقطة إطفاء بمركز خدمة الامتداد المستقبلي، ووحدة صحية بمنطقة شمال الجامعة، ووحدة صحية، ومدرسة تجريبية، ومدرسة ثانوى عامة، بمنطقة باقى الحى الثاني، ومدرسة تعليم أساسى بمنطقة شمال الجامعة، وملعب ثلاثى بمنطقة رجال الأعمال.