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الأرصاد: غدًا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

السبت، 06 أبريل 2019 11:45 ص
الأرصاد: غدًا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبروده ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشماليه الشرقية ومناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، قد تمتد إلى القاهرة والرياح غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

 


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