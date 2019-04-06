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استجابة لـ"اليوم السابع".. الداخلية تضبط 14 صفحة تروج لمنتجات وأدوية مغشوشة

السبت، 06 أبريل 2019 02:49 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. الداخلية تضبط 14 صفحة تروج لمنتجات وأدوية مغشوشة مصنع أدوية مغشوشة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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وجه قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لملاحقة الصفحات الخاصة التى تقوم بالترويج للمنتجات والأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأسفرت الحملات عن ضبط 14 صفحة وحسابا خاصا.

 

جاء ذلك استجابة لما نشره الأستاذ أكرم القصاص رئيس التحرير التفيذى لـ"اليوم السابع" تحت عنوان "أطباء ومستشفيات بير السلم يبيعون الوهم والموت فى فضائيات الخزعبلات"، وانتقد خلالها "القصاص"، أعمال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى من خلال نشر دعاية لأطباء وأدوية دون تصريح من وزارة الصحة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

 

وتقوم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بجهود مكثفة لضبط كل ما يشكل خروجا عن القانون.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق الغروري

أطباء الدعاية

أرجو ان تصدر النيابة أوامر ضبط و احضار للتحقيق مع الأطباء و مقدمي تلك البرامج و اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم و ان تقوم نقابتي الأطباء و الصحفيين بشطب من يثبت تلاعبه بصحة الناس.

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