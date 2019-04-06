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ارتفاع عدد قتلى الإعصار إيداى في أفريقيا إلى 843 قتيلا على الأقل

السبت، 06 أبريل 2019 04:00 م
ارتفاع عدد قتلى الإعصار إيداى في أفريقيا إلى 843 قتيلا على الأقل موزمبيق ارشيفية
رويترز
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 ارتفع عدد قتلى الإعصار إيداي الذي اجتاح دولا أفريقية الشهر الماضي إلى ما لا يقل عن 843 قتيلا فيما لا يزال مئات الآلاف في حاجة للغذاء والماء والمأوى.

وأودى الإعصار إيداي الذي وصل إلى اليابسة في موزامبيق قرب مدينة بيرا الساحلية مساء يوم 14 مارس آذار بحياة 598 شخصا في البلد الأفريقي بعد أن جلب رياحا عاتية وأمطارا غزيرة.

وتشير أرقام الحكومة ومسؤولي الأمم المتحدة إلى أن عدد المتضررين من الإعصار في موزامبيق بلغ 1.85 مليون كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالكوليرا إلى 1428 وتسبب المرض في وفاة خمسة أشخاص.

وتفشى وباء الكوليرا في موزامبيق أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الماضية. وتقول منظمة الصحة العالمية إن ألفي شخص أصيبوا بالكوليرا في التفشي الأخير للمرض الذي انتهى في فبراير شباط 2018.

وفي زيمبابوي، سوت العاصفة منازل بالأرض وغمرت بلدات بالمياه في منطقتي تشيمانيماني وتشيبينجي.

وتقول الحكومة إن 250 ألف شخص تضرروا بالإعصار في البلاد.

وتسبب الإعصار في أمطار غزيرة وفيضانات قبل أن يصل إلى مالاوي. واستمرت الأمطار حتى بعد وصول الإعصار مما زاد من معاناة عشرات الآلاف.

وأسفر الإعصار عن تشريد 19328 أسرة في مالاوي وتجاوز عدد المتضررين 868 ألفا.

 


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الأمم المتحدة

الإعصار إيداي




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