ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن مصادر أفغانية أن سيدة لقيت حتفها في الانفجار، كما أن من بين المصابين جنودا وأطفالا ومدنيين.



وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجياني إن الانفجار وقع صباح اليوم في أحد أحياء الإقليم الشرقي، موضحًا أنه تم انفجار عبوة ناسفة زُرعت على جانب الطريق، أثناء عبور إحدى عربات القوات الحدودية بالمنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.



يأتي الانفجار بعد ساعات من إعلان مسؤولين إقليميين مقتل 66 شخصا على الأقل في اشتباكات بين مئات من مقاتلي حركة طالبان وقوات الحكومة الأفغانية؛ إثر اقتحام الحركة منطقة في إقليم بادغيس غرب البلاد.

وشهدت منطقة (بالامرغاب) قتالا متكررا، خلال الشهرين الأخيرين، وتصاعدت حدة القتال في أفغانستان قبل موسم الربيع، حيث يسعى الجانبان لزيادة النفوذ في محادثات تهدف إلى إيجاد تسوية سلمية.