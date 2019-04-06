احترس.. استعمال السيارة فى تجمعات دون تصريح يعرضك للحبس فى قانون المرور

كتب عبد الرحمن سيد

يتضمن قانون المرور الجديد،مجموعة من المواد الرادعة تندرج مخالتها تحت شريحة معينة، بعقوبة تتنوع بين الغرامة المالية والحبس ومنها :

-استعمال السيارة فى مواكب وتجمعات دون تصريح

تندرج تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

-عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها

تندرج تلك المخالفة من الشريحة الثانية للقانون و أقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.