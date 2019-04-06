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احترس.. استعمال السيارة فى تجمعات دون تصريح يعرضك للحبس فى قانون المرور

السبت، 06 أبريل 2019 02:00 ص
احترس.. استعمال السيارة فى تجمعات دون تصريح يعرضك للحبس فى قانون المرور ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يتضمن قانون المرور الجديد،مجموعة من المواد الرادعة  تندرج مخالتها تحت شريحة معينة، بعقوبة تتنوع بين  الغرامة المالية والحبس ومنها :

-استعمال السيارة فى مواكب وتجمعات دون تصريح

تندرج تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

-عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها

تندرج تلك المخالفة من الشريحة الثانية للقانون و أقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.

 

 


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