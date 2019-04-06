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اتحاد المستثمرين داعيا أعضاءه للتصويت باستفتاء الدستور: لدينا 5 ملايين صوت

السبت، 06 أبريل 2019 08:30 م
اتحاد المستثمرين داعيا أعضاءه للتصويت باستفتاء الدستور: لدينا 5 ملايين صوت محمد فريد شعبان الامين العام لإتحاد المستثمرين
كتب هانى الحوتى
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دعا الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين، رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، للمشاركة الإيجابية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلا اتحاد المستثمرين يضم 50 جمعية مستثمرين بها 40 ألف منشأة يعمل بها 5 ملايين عامل تمثل نسبة 20% من عدد الذين لهم حق التصويت ويصل إلى 30 مليون مواطن"، مضيفا أن الدعوة  إلى المشاركة الإيجابية لا تعنى التصويت بالموافقة، ولكن السماح والتسهيل لكافة العاملين بالتصويت.
 
وأضاف شعبان، خلال مؤتمر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لإعلان تأييد التعديلات الدستورية رسميا، مساء اليوم السبت، أن الدستور الحالى تم وضعه فى ظروف صعبة ويجب تعديله، إذ كانت تحاصر الدبابات لجنة كتابة الدستور، متابعا أن الدستور ليس نص قرآنى، وإنما عمل بشرى يجب أن يكون متناغما مع الظروف المحيطة به، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن تعديل مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، هو تصحيح لخطأ المشرعين وقعوا فيه.
 
 
 

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