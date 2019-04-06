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إيران توسع عمليات الإجلاء مع توقع هطول أمطار جديدة

السبت، 06 أبريل 2019 08:16 ص
إيران توسع عمليات الإجلاء مع توقع هطول أمطار جديدة سيول إيران
رويترز
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قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن طهران تحركت اليوم السبت لإخلاء بلدات وقرى أخرى مهددة بالفيضانات بعد أن توقعت الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار على جنوب غرب البلاد وذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد ضحايا الفيضانات إلى 70 قتيلا. 

 
وأضاف التلفزيون أنه يجري نقل كثيرين من سكان سوسنكرد التي يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة وخمس بلدات أخرى في إقليم خوزستان إلى مناطق أكثر أمانا.

وقال غلام رضا شريعتي حاكم إقليم خوزستان للتلفزيون الرسمي "صدر أمر بالإجلاء ونوصي النساء والأطفال بالمغادرة ولكن نطلب من الرجال والشبان البقاء ومساعدتنا" في جهود الإنقاذ.

وقال التلفزيون إنه سيتم إخلاء سبع قرى تهددها الانهيارات الأرضية في إقليم لورستان المجاور.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بير حسين كوليفاند رئيس أجهزة الطوارئ في البلاد قوله إن ما لا يقل عن 70 شخصا لقوا حتفهم.

وتأثرت نحو 1900 مدينة وقرية بالفيضانات بعد الأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها إيران منذ 19 مارس آذار.

 

 

 

 

 


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