إعدام 3 متهمين شنقا قتلوا مواطنين وشرعوا فى قتل آخر بالبساتين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقاً، فى اتهامهما بقتل مواطنين وإصابة آخر بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة، قيام المتهمين "محفوظ محمد، حمدى محمد،عاطف محمد"، بقتل بقتل المجنى عليهما "خالد محمد، ومحمد جمال" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وتنفيذا لمشروعهم الإجرامى، أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وتوجهوا بها إلى المكان الذى أيقنوا سلفا وجودهما به، ثم قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليهما، واستكملوا الإعتداء على المجنى عليه الثانى باستخدام الأسلحة البيضاء، قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا إصابتهما التى أودت بحياتهما، كما شرع المتهمين فى قتل المجنى عليه "محمد رمضان"، وذلك حال محاولته التدخل لحماية نجله.