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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا وضبط القائم على عملية التسفير

السبت، 06 أبريل 2019 11:43 ص
إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا وضبط القائم على عملية التسفير هجرة غير شرعية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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أحبطت قوات الأمن، محاولة عدد من الشباب السفر  بطريقة الهجرة غير الشرعية، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اعتزام أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية محاولة تسفير مجموعة من الشباب المصريين إلى إحدى الدول العربية، بموجب استصدار تأشيرات دخول سياحة غير شرعية، ثم إعادة تسفيرهم إلى إحدى الدول الأجنبية بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين  50 إلى 100 ألف جنيه بالاشتراك مع 4 أشخاص "إثنين منهم مصريين ، والأخران يحملان جنسية دولتين عربيتين" مقيمان بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، تم ضبط المتهم وإحباط محاولة تسفير عدد 13 شخصا بطريقة غير شرعية، وبمواجهه المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، بالاشتراك وباقى المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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