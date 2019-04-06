إحباط محاولة انتحار سيدة فى مياه نهر النيل قفزاً من الأوتوبيس النهرى

تمكنت الشرطة من إحباط محاولة سيدة الانتحار بعد أن ألقت بنفسها داخل مياه نهر النيل لمرورها بضائقة نفسية.

وتبين أثناء مرور الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المسطح المائى لنهر النيل بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة سقوط إحدى السيدات من على متن الأتوبيس النهرى خلال رحلته النهرية من محطة ماسبيرو متجهاً لمحطة جامعة القاهرة وعلى الفور قامت الخدمات الأمنية بالإسراع نحوها وتمكنوا من إنقاذها وانتشالها قبل غرقها.

وتبين أنها "ربة منزل - سن 56" ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة ، وقررت قيامها بإلقاء نفسها بنهر النيل لمرورها بضائقة نفسية إثر خلافات زوجية وقد تم إخطار هيئة الإسعاف لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للسيدة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.