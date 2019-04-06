video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 11:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أول تعليق من ولى عهد دبى بعد فوز فريقه ببطولة الألعاب الحكومية بالإمارات

السبت، 06 أبريل 2019 09:33 م
أول تعليق من ولى عهد دبى بعد فوز فريقه ببطولة الألعاب الحكومية بالإمارات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

علق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى على فوز فريقه ببطولة الألعاب الحكومية فى الإمارات، مؤكدا أن العمل الجماعى والتدريب والصميم مفاتيح أساسية للفوز.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: " العمل الجماعى والتدريب والتصميم هو أفضل مزيج للفوز.. أداء رائع من كل من فرق الرجال والنساء".

 

Capture
 

وتوج فريق F3 بقيادة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، بالمركز الأول فى منافسات الألعاب الحكومية، بعد منافسة قومية مع شرطة أبو ظبى التى حققت المركز الثانى وشرطة دبى حلت فى المركز الثالث.

وقال مجلس دبى الرياضى: "إن فريق F3 بقيادة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يحافظ على لقبه بطلاً للألعاب الحكومية بنسختها الثانية"، وأضاف أن فريق F3 للسيدات يتوج بلقب الألعاب الحكومية والمركز الأول بعد تجاوزه كامل عقبات  مرحلة "البارجة" بنجاح.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بمشاركة مصرية.. حمدان بن راشد يطلق منافسات الألعاب الحكومية بـ 168 فريقا

بصورة للأهرامات.. حمدان بن راشد يكشف عن الإعلان الأول لـ"اكسبو دبى 2020"

حمدان بن راشد يسجل لحظات البرق والرعد فى سماء دبى

الامارات

اخبار الامارات

ولى عهد دبى

دبى

الالعاب الحكومية فى الامارات

الشيخ حمدان بن محمد




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة