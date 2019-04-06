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أسوان تجرى تحصينات ضد مرض البروسيلا لدى الماشية والأغنام بالمجان

السبت، 06 أبريل 2019 08:00 ص
أسوان تجرى تحصينات ضد مرض البروسيلا لدى الماشية والأغنام بالمجان تحصين الماشية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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تعمل الحكومة جاهدة لتحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض والأوبئة التى قد تصيب الثروة الحيوانية، وتوفير التحصينات والعلاجات اللازمة، فضلاً عن القيام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض الوبائية وكذلك متابعة أعمال التقصى.

 

وفى نفس السياق واجهت مديرية الطب البيطرى بأسوان العديد من الأمراض كان آخرها مرض البروسيلا ضمن جهودها للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة، حيث يتم إجراء اختبارات وتحصينات مرض البروسيلا بالمجان ولا يتحمل المربون أى نفقات أو رسوم، فضلاً عن مواجهة الأمراض المنتشرة، والتأكد من سلامة جميع الحيوانات بنطاق المحافظة .

 

وصرحت الدكتورة هالة عبد الغنى عليان، مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطرى بأسوان لـ"اليوم السابع"، أن العام الحالى تم تسجيل حالة واحدة فقط من الأبقار تم اكتشاف أنها مصابة بمرض البروسيلا على مستوى المحافظة، وتم ذبحها بالإضافة إلى 6 رؤوس من الأغنام وتم ذبحها أيضا بمجزر الشلال بأسوان، وأن عام 2018 لم يتم اكتشاف أو رصد أى حالات، وعام 2017 تم تسجيل إصابة حالة واحدة فقط، مؤكدة أن الثروة الحيوانية فى محافظة أسوان آمنة ويتم توجيه مأموريات بشكل دورى لتغطية كل أنحاء محافظة أسوان لمسح وتحصين.


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اسوان

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