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أسعار اليورو اليوم السبت 6-4-2019 فى مصر وثبات العملة الأوروبية

السبت، 06 أبريل 2019 12:39 م
أسعار اليورو اليوم السبت 6-4-2019 فى مصر وثبات العملة الأوروبية اليورو _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم السبت 6-4-2019، مقارنة بختام تعاملات الخميس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 19.36 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع.

فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.36 جنيه للشراء

 19.48 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.36 جنيه للشراء

19.52 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

19.34 جنيه للشراء

19.52 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.31 جنيه للشراء

19.62 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.34 جنيه للشراء

19.52 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.42 جنيه للشراء

19.54 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.35 جنيه للشراء

19.54 جنيه للبيع


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