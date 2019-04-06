أسعار الذهب اليوم السبت 6 – 4 – 2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 6 أبريل 2019 ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 622 جنيها للجرام فى أدنى سعر للذهب منذ قرابة 5 أسابيع.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:



عيار 24 سجل اليوم 710.75 جنيه للجرام

عيار 21 سجل اليوم 622 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 533.25 جنيه للجرام

الجينه الذهب ويزن 8 جرامات 4976 جنيها

أوقية الذهب 1288 دولارا.

الذهب اليوم

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار، والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.