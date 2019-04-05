50 جنيه للتدخين و200 للتسطيح.. قيمة المخالفات والغرامات بالسكة الحديد

كتب رضا حبيشى

هيئة السكة الحديد بدأت مع بداية إبريل فى تطبيق زيادات جديدة فى الغرامات للمخالفين والمتهربين من شراء التذاكر لاستقلال القطارات مع استحداث أنواع جديدة من الغرامات، والغرامات التى حددت السكة الحديد لا تشمل التهرب من التذاكر فقط، ويقدم "اليوم السابع" فى 21 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه الغرامات وقيمته وكيفية تحصيلها وأنواعها.

1ـ السكة الحديد حددت 18 مخالفة يؤدى ارتكابها إلى تغريم المخالف بشكل فورى.

2ـ قيمة الغرامات تبدأ من جنيه واحد وتصل إلى 210 جنيها.

3ـ قيمة الغرامة تختلف وفق نوع المخالفة.

4ـ تحصيل الغرامات يكون بشكل فورى والممتنع يتم تحرير محضر له فى أقرب مكتب شرطة.

5ـ غرامات استقلال القطارات الـ vip بدون تذاكر 30 جنيها.

6ـ غرامات استقلال القطارات الأسبانى والفرنساوى المكيفة بدون تذاكر 20 جنيها.

7ـ غرامات استقلال القطارات المميزة المطورة بدون تذاكر 10 جنيهات.

8ـ غرامات استقلال قطارات خطى أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو ـ شبين القناطر 5 جنيهات.

9ـ حددت السكة الحديد غرامة قيمتها جنيه واحد على الطرود المنقولة عبر السكة الحديد بعدما كانت 25 قرشا.

10ـ غرامة قدرها 50 جنيها على التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه بعدما كانت 10 جنيهات.

11ـ غرامة قدرها 200 جنيه للعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط.

12ـ غرامة قدرها 200 جنيه فى حالة الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباته أو فى أى مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر.

13ـ غرامة قدرها 210 جنيه فى حالة حمل الراكب أى مواد قابلة للاشتعال.

14ـ غرامة قدرها 210 جنيه فى حالة حمل الأثقال الكبيرة التى تعرض الجمهور للمضايقة والأذى.

15ـ غرامة قدرها 50 جنيها فى حالات النزول أو الصعود من القطارات أثناء مسيرها أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

16ـ غرامة قدرها 50 جنيها فى حالات إلقاء المخالفات أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

17ـ غرامة قدرها 50 جنيها فى حالة العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.

18ـ غرامة قدرها 50 جنيها فى حالة دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.

19ـ غرامة قدرها 50 جنيها فى حالة ركوب القطارات المكيفة والامتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها الراكب وامتنع عن دفع الأجرة.

20ـ غرامة قدرها 20 جنيها فى حالة ركوب القطارات المميزة والامتناع عن دفع الأجرة.

21ـ غرامة الامتناع عن دفع الأجرة لا يلغى دفع قيمة التذكرة مضافا إليها غرامة عدم شراء التذاكر من شباك التذاكر.