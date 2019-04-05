5 أسباب لاختيار مصر أكثر الوجهات المفضلة فى العالم.. صحيفة إيطالية تروج للسياحة المصرية.. المناطق الساحرة والترحيب المذهل والوجهة المثالية والثقافة أهم نقاط جذب السياح.. "ترافيل نو ستوب" :مصر بلد الأمن

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "ترافيل نو ستوب" الإيطالية المتخصصة فى أخبار السياحة إن هناك 5 أسباب لاختيار مصر أكثر الوجهات المفضلة فى العالم لدى الجميع.

الأماكن الساحرة والترحيب المذهل عومل تجعل من مصر الوجهة المثالية لعشاق الاسترخاء ولمن يبحثون عن عطلة "ثقافية" ، حيث ذكرت الصحيفة أن مصر هى المكان الأمثل الذى يتم البحث عنه،فأرض الفراعنة بلد فريد من نوعه يتمتع بسحر لا مثيل له، ولذلك فهناك العديد من الأسباب التى تجعل السفر إلى مصر تتجربة لا تنسى لكل مسافر، ذكرتها الصحيفة كالآتي:

1- الاستمتاع بالمواقع السياحية على أكمل وجه

عام 2010، كان هناك 14.5 مليون زائر فى مصر ، وعلى الرغم من ذلك كان كل سائح يستطيع التمتع بشكل كامل بجميع المواقع السياحية، فكان هناك ما يقرب من 300 قارب يوميا فى نهر النيل ، وكان بعد 2011 كان هناك تصور خاطئ بأن مصر بلد غير آمن ، مما جعل عدد السياح يصل إلى 5 مليون، ولكن بعد أن أدرك العالم حقيقة انتشار الامن والامان فى مصر فإنه من المتوقع عودة السياح مجددا.

2- انخفاض الأسعار

الإقامة فى مصر ، وحتى اختيار المنتجعات الفاخرة ، قد تكون رخيصة بشكل غير عادى ، بالمقارنة بأى مكان آخر، حتى بعد تنفيذ خطة التقشف التى وضعتها الحكومة المصرية ، وعلى الرغم من ذلك فإن الفنادق فخمة والمرافق عالية الجودة ، ولذلك فإن المعادلة قد تحققت ، من جودة المكان وأيضا باسعار أقل.

3- مصر مهد الحضارة والآثار القديمة تشهد

كانت الحضارة المصرية واحدة من أقدم الحضارات فى العالم. امبراطورية استمرت لآلاف السنين ، والتى تركت آثار جميلة وفريدة من نوعها،مثل وادى الملوك ، وأهرامات الفراعنة الفخمة ،ومعابد الكرنك والأقصر ، التى تطل على النيل ؛ تمثال أبو الهول بالجيزة الذى يحمل نظرة مبهمة ، المعروفة فى جميع أنحاء العالم ، وعمالقة أبو سمبل، والآلاف من القطع الأثرية ، مع المومياوات ، التابوت والمفروشات من جميع الأنواع ، والتي يمكن زيارتها فى متحف القاهرة. هذه فقط بعض الأماكن الكثيرة المليئة بالتاريخ التى يمكن زيارتها فى مصر.

4- الرحلة البحرية على النيل "تجربة مدهشة"

النيل هو ثانى أطول نهر فى العالم، على طول ضفافه، استطاعت الحضارة المصرية أن تولد وتزدهر منذ آلاف السنين. واليوم ،للاستمتاع بكل جمالها ، يمكن الشروالبدء برحلة بحرية فى مياهه،و تسمح معظم خطوط السير على النيل بلمس جميع الوجهات السياحية الأكثر شهرة فى مصر. علاوة على ذلك ، فإن القدرة على الاستمتاع بغروب الشمس فوق النيل ، عندما ترسم الشمس المنخفضة فى الأفق مياهها باللون الأحمر ، هو مشهد لا يقدر بثمن.

5- مصر لديها أجمل الشواطئ فى العالم

البحر في أرض الفراعنة جميل وواضح وهادئ. حيث تتميز شواطئها بجمالها الفريد وتضمن ساعات من الاسترخاء فى أجواء استثنائية. يبدأ الأمر من شرم الشيخ ، المشهورة جدا فى جميع أنحاء العالم ، للوصول إلى بعض الوجهات الأقل شهرة ولكنها جميلة على حد سواء: مرسى علم ، وهى قرية لصيد الأسماك أصبحت فى بضع سنوات واحدة من أجمل الشواطئ فى البلاد ، مثالية بشكل خاص للغوص، ومرسى مطروح ، ومنها زيارة واحة سيوة ،والقصير.