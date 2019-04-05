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15 أبريل.. انتخابات نقابة المرشدين السياحيين لاختيار النقيب العام

الجمعة، 05 أبريل 2019 03:00 ص
15 أبريل.. انتخابات نقابة المرشدين السياحيين لاختيار النقيب العام وجيه جمال السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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قال وجيه جمال، السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات النقابة، إنه من المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات، يوم الإثنين 15 أبريل 2019، بنسبة حضور 50% ممن لهم حق التصويت، طبقًا لمواد القانون رقم 43، 46، من المُسددين لاشتراكات عام 2018 على الأقل.

وأوضح جمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حال عدم اكتمال النصاب القانونى، فسيتم إعادة التصويت يوم الإثنين 22 أبريل 2019، بحضور 25، مشيرًا إلى أن التصويت سيتم لاختيار النقيب العام من بين 4 من المرشدين السياحيين على مقعد النقيب العام، وهم: رامى سمير فراج، حسن محمد حسن النحلة، أسامة غنيمى طنطاوى، إيناس صادق محمد خطاب، و23 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة العامة.

 


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مرشحى انتخابات المرشدين السياحيين




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