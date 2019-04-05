‎طالب يمزق جسد زميله فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بطوخ

القليوبيه-نيفين طه

مزق طالب جسد زميله فى مشاجرة بينهما بسبب معاكسة المتهم لفتاة تربطها مع المتهم صلة قرابة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ بشأن اصابه بكرى م ب 12 عاما طالب مصاب بجرح قطعي سطحي بالرقبة . انتقل العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية ، وبسؤال والدته أسماء م ط 37عاما ربة منزل، قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها المصاب ومحمد ع ع 16 عاما طالب، لقيام الأخير بمعاكسة إحدى قريباته، تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على نجلها بالضرب، وإحداث إصابته المشار إليها بسلاح أبيض " كاتر " وفرا هارباً.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعه ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 8465 جنح مركز طوخ لسنة 2019م وجارى العرض على النيابه العامه.‎