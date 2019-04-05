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الجمعة، 05 أبريل 2019 05:05 م
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وفاة شخص متهم بخطف حافلة ركاب بعد إلقاء القبض عليه فى سلوفينيا

الجمعة، 05 أبريل 2019 03:44 م
وفاة شخص متهم بخطف حافلة ركاب بعد إلقاء القبض عليه فى سلوفينيا الشرطة فى سلوفينيا
أ ش أ
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 لقى شخص، متهم بمحاولة اختطاف حافلة ركاب عامة في العاصمة السلوفينية ليوبليانا حتفه بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، غير أن أسباب وفاته لم تتضح على الفور.

وصرح مسئول كبير بالشرطة المحلية - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة أن الطب الشرعي سيحدد الأسباب التي أدت إلى وفاة المتهم (الذي يبلغ من العمر 48 عامًا) من مدينة كراني السلوفينية، مشيرًا إلى أنه معروف أن الشخص يعاني من مشكلات نفسية.


وأوضح المسئول أن الشرطة اعترضت خط سير حافلة الركاب قبل وصولها للطريق السريع الذي هدد المتهم -الذي كان على متنها أمس الخميس بقتل السائق وسبعة ركاب آخرين ما لم تتجه الحافلة صوب هذا الطريق. 


ومن جانبها أكدت الشرطة استخدام الغاز المسيل للدموع بغرض الحيلولة دون هروب الشخص بعد أن تمكنت الشرطة من إيقاف الحافلة، حيث ألقي القبض على المتهم وتم تقييده، كما أشارت الشبكة أنه - على ما يبدو - لم يتم إطلاق نار بالمكان.

 


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