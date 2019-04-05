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وزير التعليم العالى يوجه بزيادة البعثات العلمية فى مجالات الذكاء الاصطناعىى

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:27 م
وزير التعليم العالى يوجه بزيادة البعثات العلمية فى مجالات الذكاء الاصطناعىى وزير التعليم العالى يترأس اجتماع اللجنة العليا للبعثات
وائل ربيعى
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ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع اللجنة العليا للبعثات، تزامنًا مع فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجارى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور رؤساء الجامعات المصرية، والهيئات البحثية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن عبد الغفار أكد فى بداية الاجتماع، أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة العليا للبعثات فى رسم سياسات البعثات وتخطيطها، وتحديد الغاية منها فى ضوء حاجة الدولة لتخصصات علمية مختلفة.

وطالب عبد الغفار، اللجنة بإعادة النظر فى الإجراءات الخاصة بخطة البعثات والمبعوثين، والتى تفيد خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشدًد على ضرورة مواكبة العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة البعثات العلمية للخارج فى مجالات الذكاء الاصطناعىى والتكنولوجيات البازغة بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. 

وخلال الاجتماع استعرض الحضور سياسة البعثات ومراحل تطورها فى الفترة من 2006 حتى 2018، حيث تم إتخاذ العديد من القرارات لتطوير سياسة البعثات بما يضمن حسن تنظيم الابتعاث للخارج لمختلف أنواع الإيفاد، كما تم اعتماد القرارات التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية للبعثات.

 


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