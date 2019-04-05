وزير التعليم العالى يبحث مع وفد كازاخستانى إقامة تحالف جامعات عربى آسيوى

وائل ربيعى

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الجمعة كلا من أرمان أساجلييف سفير كازاخستان، ود.يرلان صديقوف رئيس المجلس الأعلى للجامعات الكازاخستانية ورئيس جامعة أوراسيا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثانى للمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير بحث مع الوفد الكازاخستانى إقامة تحالف يربط بين الجامعات العربية، وجامعات آسيا الوسطى، وذلك فى إطار توثيق العلاقات التعليمية و الثقافية والحضارية التى تربط بين الجانبين، وتوسيع التعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد عبد الغفار، على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين الدول العربية والدول الآسيوية المعنية بالحضارة العربية، مشيرا إلى أن مصر بحكم رئاستها لاتحاد الجامعات العربية ستقدم الدعم اللازم لإقامة هذا التحالف، وأضاف الوزير أن هذا التحالف سيكون له دور كبير فى خدمة القضايا المشتركة بين الجانبين فى مجال التعليم والبحث العلمى والثقافة العربية،وإعلاء القيم المشتركة بين الجانبين.

كما بحث عبد الغفار، مع الوفد تطورات العمل على إنشاء فرع لجامعة الفارابى بالتعاون مع جامعة الجلالة فى مجال الهندسة النووية، بالإضافة إلى بحث الجانبين سبل دعم علاقات التعاون بين الجامعات المصرية والكازاخستانية من خلال البرامج الدراسية المشتركة، و تفعيل برامج المنح الدراسية والتبادل الطلابى بين البلدين.

ومن جانبه أعرب السفير الكازاخستانى عن شكره للوزير على حسن الاستقبال والضيافة، مشيدا بتنظيم المنتدى، والذى يعد أول حدث عالمى يتم تنظيمه فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أهمية جلسات المنتدى والتى ناقشت مشاكل التعليم العالى و البحث العلمى، والتحديات المستقبلية كما طرحت الجلسات العديد من الحلول الهامة.

وأشار د. صديقوف إلى أهمية التحالف المتوقع مشيرا لتشابه التحديات التعليمية والبحثية والثقافية التى تواجه الدول العربية و دول آسيا الوسطى مما يستدعى التوحد فى ظل كل هذه التكتلات العالمية الكبيرة، مؤكدا على دور مصر الرائد دائما فى تبنى التحالفات مع الدول الشقيقة والصديقة ورعايتها.

كما قدم الدعوة للوزير وللجامعات المصرية للمشاركة فى منتدى QS والذى تنظمه كازاخستان فى سبتمبر القادم؛ بهدف الاطلاع على التجربة الخاصة بها فى مجال التعليم العالى، وزيارة الجامعات الكازاخستانية، وذلك فى إطار دعم العلاقات بين الجانبين.

ورحب وزير التعليم العالى، بالدعوة مشيدا بمستوى التعليم والبحث العلمى فى دولة كازاخستان فى العديد من المجالات خاصة الهندسة وعلوم الفضاء والطاقة النووية.

ضم الوفد الكازاخستانى كل من د. طاهر باليكبايف رئيس جامعة آباى، ومحمد على بوركيتبايف النائب الأول لرئيس جامعة الفارابى، و أنور مايقانوف مستشار رئيس جامعة أوراسيا القومية

ومن الجانب المصرى حضر كل من د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، ود. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود. رشا كمال قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للوافدين.