وزير التعليم العالى يبحث مع سفيرة فنلندا تعزيز التعاون بين البلدين

كتب وائل ربيعى

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا بالقاهرة، وجوسى هالتونين رئيس جامعة JAMK للعلوم التطبيقية بفنلندا، والوفد المرافق لهما مساء أمس الخميس، وذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجارى برعاية وتشريف رئيس الجمهورية.

فى بداية الاجتماع أشار د.عبد الغفار إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لإصلاح التعليم، مؤكدًا أن مصر ستكون قبلة التعليم فى المنطقة، لافتًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالاستثمار فى مجال التعليم، وتذليل كل العقبات أمام الاستثمارات التعليمية.

وأعرب د.خالد عبد الغفار عن رغبته فى أهمية ابتعاث أعضاء هيئة التدريس لكليات التربية بالجامعات الفلندية؛ للتعرف والاستفادة من تجربتها فى مجال إعداد المعلم.

كما بحث الجانبان سبل تفعيل أوجه التعاون العلمى بين مصر وفنلندا من خلال التوسع فى المجالات الهندسية، وإنشاء ومعالجة البيانات، وفقًا لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى.

من جانبها أعربت السفيرة عن اهتمام بلادها بالتعاون التعليمى والبحثى مع مصر، مشيرة إلى رغبة بلادها فى توسيع وتعزيز أفق التعاون فى جميع المجالات.

كما وجهت الدعوة للوزير لزيارة فنلندا للتعرف عن كثب على النظام التعليمى وإمكانات الجامعات الفنلندية، خاصة فى مجال إعداد المعلم، حيث إن فنلندا تتميز فى هذا المجال.

ومن جانبه أشار رئيس جامعة JAMK أن الإصلاحات التى اتخذتها مصر فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى ساهمت بشكل كبير فى توسيع نطاق التعاون المشترك بين مصر وفنلندا، مشيرًا إلى رغبته فى زيادة هذا التعاون بإنشاء فرع للجامعة بمصر.

حضر اللقاء د. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات الدولية، ود. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى.