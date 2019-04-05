وزير التعليم العالى: الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء مصر وصنع مستقبلها

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى فعاليات منصة حوار الشباب "Youth Talk Dome" والتى يتم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام بحضور أكثر من 50 متحدثا، وأكثر من 30 رائد أعمال فى مختلف المجالات، وعدد من المستثمرين وكبار ممثلى الشركات العالمية.

وذكر بيان لوزارة التعليم العالى اليوم، أن هذه المنصة تقام على هامش المنتدى العالمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى المقام برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار إعلان رئيس الجمهورية عام 2019 "عامًا للتعليم".

وأشاد وزير التعليم العالى بحجم مشاركة الشباب ووعيهم بالقضايا الوطنية، مؤكدًا أنهم الركيزة الأساسية لبناء مصر وصنع مستقبلها، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بالشباب، وتفعيل دوره فى الحوار وتبادل الرؤى، والاستفادة من آرائه ومشاركته فى تحقيق أجندة وخطط التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المنتدى يعد فرصة طيبة للشباب للاستفادة من الخبرات والتجارب المقدمة من قبل رواد الأعمال ومديرى كبرى الشركات العالمية وأصحاب الكفاءات فى التخصصات المختلفة، كما أكد أهمية الموضوعات التى تتناولها المنصة، والتى تتعلق بالإرشاد الوظيفى، والتدريب وبناء العلاقات، وتمكين الشباب، وبناء القدرات، وتطوير المهارات القيادية، وريادة الأعمال، وكيفية التغلب على التحديات، وغيرها من المهارات الضرورية لسوق العمل ومتطلباته الحديثة.

استعرض عبد الغفار، المشروعات المعروضة بمقر المنصة، والتى تتضمن مشروعات لمنصات إلكترونية، لتقديم استشارات وخدمات تعليمية للباحثين وتقديم الدعم الفنى للمشروعات الناشئة وتوفير الخدمات اللازمة للباحثين والمبتكرين فى مجال ريادة وتسويق الأفكار.

وخلال فعاليات المنصة ناقش الشباب مفاهيم التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكترونى والاستثمارات التى تضخها الشركات العالمية فى هذه النوعية من التجارة، كما استعرض الشباب من ممثلى الشركات المشاركة فى المنصة تجاربهم الناجحة وخبراتهم العملية التى اكتسبوها خلال فترة عملهم، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بتطوير قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل الدولية.