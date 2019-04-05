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وزير البترول يشهد توقيع عقود تشغيل شركات مصرية لخطوط الغاز بالأردن

الجمعة، 05 أبريل 2019 10:26 ص
وزير البترول يشهد توقيع عقود تشغيل شركات مصرية لخطوط الغاز بالأردن الوزيرة الاردنية والمهندس فؤاد رشاد اثناء التوقيع
كتبت مروة الغول
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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة الأردنية  توقيع عقد طويل الآجل بين شركة فجر الأردنية المصرية، والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز للقيام بأعمال تشغيل وصيانة خط الغاز الطبيعى بالأردن والتسهيلات الخاصة به، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الأردنية عمان.
 
وقع العقد المهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية، والمهندس هشام رضوان رئيس الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز.
 
1الوزيران مع رئيسى الشركتين عقب التوقيع
وزيرا مصر والأردن مع رئيسى الشركتين عقب التوقيع
 
كانت الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز، قد تم تأسيسها فى أكتوبر من العام الماضى للعمل داخل الأردن فى مجال تشغيل وصيانة خطوط وشبكات الغاز الطبيعى داخل المملكة الأردنية الهاشمية، ويساهم فيها كل من شركة فجر الأردنية المصرية وشركة فجر المصرية والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)  .
 
وعقب التوقيع، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن التكامل بين مصر والأردن فى مشروعات الغاز الطبيعى قد شهد انطلاقة حقيقية خلال الفترة الأخيرة يدعمه إرادة سياسية قوية من زعيمى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، وأن هناك زيادة مستمرة فى حجم التعاون بين مصر والأردن فى مجال الغاز الطبيعى بما يعود بالنفع على البلدين وتحقيق المصالح المشتركة.
 
2الوزيرة الاردنية والمهندس فؤاد رشاد اثناء التوقيع
الوزيرة الاردنية والمهندس فؤاد رشاد اثناء التوقيع
 
ولفت إلى أن شركات قطاع البترول المصرى استطاعت تنمية حجم أعمالها داخل الأردن مؤخراً، وتحقيق أداء متميز فى تنفيذها للمشروعات الجديدة، حيث توظف كل إمكانياتها وقدراتها وخبراتها لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعى فى المدن الأردنية.
 
وأضاف طارق الملا، أن بدء نشاط الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز يؤهلها مستقبلاً للتعاقد مع الجهات الأردنية والشركات على إدارة وتشغيل خطوط شبكات الغاز الطبيعى والتى سيتم تنفيذها بالأردن أوالدول المجاورة، وأنها بما لديها من إمكانيات وكوادر فنية متخصصة ستسهم فى تدريب وبناء وتأهيل كوادر أردنية من مهندسين وفنيين متخصصين للعمل فى مشروعات الغاز الطبيعى ويرفع من مستوى الأداء ويطور من كفاءة ومهارة الخبراء والفنيين العاملين فى المشروع. 
 
3الوزيران يشهدان توقيع العقد بين شركتى فجر والفنية لخدمات تشغيل الخطوط
الوزيران يشهدان توقيع العقد بين شركتى فجر والفنية لخدمات تشغيل الخطوط
 
من جانبها أكدت وزيرة الطاقة الأردنية، أن مشروعات الغاز الطبيعى عززت العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن بشكل غير مسبوق وكان لها دور مهم فى دعم الروابط المشتركة، وأن البلدين يعملان فعلياً على تأسيس المزيد من الشراكات فى مجال الغاز الطبيعى استثمارا لما تحقق من نجاح فى هذا المجال.
 
وأشارت إلى أن هناك تفاهم وتنسيق كامل لإنجاز ‏مشروعات الغاز الجارى تنفيذها، كما أشادت الوزيرة بكفاءة ومستوى أداء الشركات المصرية المنفذة لمشروعات الغاز داخل الأردن، مضيفة أن الفترة المقبلة ‏ستشهد مزيداً من الدعم لإعطاء دفعات للمشروعات المشتركة فى مجال الغاز الطبيعى والتى تمثل قاعدة انطلاق لدعم ‏العلاقات الاقتصادية.
 
4المهندس فؤاد رشاد خلال التوقيع مع المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الاردنية
المهندس فؤاد رشاد خلال التوقيع مع المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية
 
من جانبه، استعرض المهندس فؤاد رشاد موقف تقدم الأعمال بمشروعات الغاز الطبيعى بالأردن، والدراسات التسويقية والفنية والاقتصادية للمشروع التى تم إعدادها بالاشتراك مع شركة غاز مصر لتزويد المدن الصناعية ومدينتى عمان والعقبة والمجمع الصناعى للفوسفات بالغاز الطبيعى، عن طريق تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى داخل المدن وتوصيله للمنازل والمنشآت التجارية.
 

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