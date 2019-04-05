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وزير الأوقاف يحذر الجمعيات الأهلية من الوقوع فى أكل مال اليتيم

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:16 م
وزير الأوقاف يحذر الجمعيات الأهلية من الوقوع فى أكل مال اليتيم الدكتور محمد مختار وزير الاوقاف
الإسكندرية أسماء على بدر
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حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من التعامل بشكل غير شرعى فى أموال اليتيم، موجها حديثه إلى كل من يجمع الأموال باسم اليتيم من الجمعيات الأهلية أو غيرها، فلا يجوز لهم أن تصرف إلا لغير الأيتام. 
 
وأضاف جمعة  خلال خطبة الجمعة اليوم بمسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية: لابد من استثمار هذه الأموال فى مشروعات واليتيم له حق، موضحا أنه  فى حالة الوقوع فى إثم الحصول على هذه الأموال، فإنهم يأكلون أموال اليتامى"، محذرا  إن الله توعد بمن يأكل حق اليتيم.
 
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، " لا حرج على الإطلاق في تخصيص بعض الأيام للتذكير بحق بعض الفئات فى المجتمع"، موضحا أن  هذا عمل إنساني وليس عمل دينى.
 
وحث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ضرورة  أن الا يتوقف استمرار العطاء لليتيم أو للأم فى باقى أيام العام، مؤكداً أن إكرام اليتيم ليس في يوم واحد فى العام بل أن يكون فى كافة أيام المجتمع، كما حث على تكريم الأم التى تنفق على أيتام ولم تتزوج. 
 
كما تناولت خطبة الجمعة للدكتور محمد مختار جمعة، أمرين وهم أهمية المسئولية وفضل شهر شعبان، مؤكدا أن كل عاقل مكلف مسئول، ولكن حدود المسئول تختلف من شخص لأخر لها أنواع منها مسئولية الأسر والوظيفية ومسئولية وطنية ومجتمعية، وأما المسئولية الشخصية في بين الشخص وربه.
 
شارك فى أداء خطبة الجمعة اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة و اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من قيادات وأئمة ودعاة الأوقاف بالمحافظة. 
 
 

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