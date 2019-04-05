وزير الأوقاف: الأخلاق هى القاسم المشترك بين جميع الأديان

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، سيتم تنظيم 12 ألف لقاء عن مكارم الأخلاق فى 1000 مسجد بمشاركة 50 الف إمام على مستوى الجمهورية فى شهر رمضان .

وقال جمعة ، فى كلمتة خلال ندوة مكارم الأخلاق بمعسكر أبو بكر الصديق، أن الهدف من هذه اللقاءات هو ضبط الأسواق وتوعية المواطنين بالكسب الحلال ،قائلا " اذا كنت تريد معرفة أخلاق المواطنين اذهب للأسواق فهى الترجمة العملية للسلوك الدينى والإنسانى فى المعاملات التجارية ، موضحا أن الأخلاق هي القاسم المشترك بين جميع الأديان، مضيفاً أن الجمعة المقبل ستكون عنوان الخطبة عن الأداب والأخلاق داخل الأسواق.

وأضاف وزير الأوقاف ، أن خلال شهر شعبان سيقعد دورة مكثفة عن فقة الصيام وأحاديث الصيام وأحكام الصيام على مدار يومين على مستوى 27 محافظة، تستهدف 4آلاف إمام، وسيعقد امتحان في نهايتها للأئمة والدعاة، ومن يجتازالدورة سيكون له مكافآت مجزية وأيضا تعيينات للأئمة الغير معينين.

ومن جانبه أشاد اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، بخطبة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن المسئولية الشخصية والوطنية والمجتمعية، قائلا : هذا هو تجديد الخطاب الديني.

ومن جانبه، قال أحمد على عجيبة، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المعسكرات التي تقيمها الوزارة، نعمل من خلالها على تكوين الدعاة وتزويدهم بالامور التي يجب مراعاتها في المساجد، مشيراً أن كل ما يقوم به المجلس من نشاط هو خدمة للأئمة والدعاة.

وأضاف "عجيبة"، "أن الحديث عن مكارم الأخلاق في المبادئ العامة، وسيتم وضع أسس لمراعاة مكارم الأخلاق، ولأن مهمة الدعاة مهمة مزدوجه في تزكية النفسة اولا ثم المدعوين"، مشيرا إلى أن مكارم الاخلاق لها جانب نظري واخر عملي.

جاء ذلك خلال ندوة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعنوان "مكارم الاخلاق"،ظهر اليوم الجمعة، بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، بحضور اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور أحمد عجيبة، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وكما شهد الوزير انطلاق فعاليات الفوج الثامن لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي، والذي يستضيف عدد (100) إمام من الأئمة المتميزين المرشحين للمشاركة في ملتقيات الفكر الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك.