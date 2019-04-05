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وزير الآثار يصل سوهاج لزيارة معبد أبيدوس وافتتاح مركز الزوار الجديد

الجمعة، 05 أبريل 2019 09:28 ص
وزير الآثار يصل سوهاج لزيارة معبد أبيدوس وافتتاح مركز الزوار الجديد خالد العنانى وزير الآثار
كتب – أحمد منصور- سوهاج – عمرو خلف
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وصل منذ قليل، الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار والوفد المرافق له محافظة سوهاج، حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، وذلك لزيارة معبد أبيدوس بالبلينا، وافتتاح مركز الزوار الجديد.

وسيزور الوزير والوفد المرافق له بقايا معبد رمسيس الثانى المكتشفة حديثا عقب اكتشاف البعثة الأثرية لجامعة نيويورك والعاملة بمعبد رمسيس الثانى بأبيدوس لبهو قصر الفرعون رمسيس الثاني الملحق بمعبده بأبيدوس، وأحجار تدشين وتأسيس المعبد، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية حول منطقة المعبد بهدف استكمال الكشف عن عناصره المعمارية.

ومن المقرر، أن يتفقد الوزير معبد سيتى الأول، ويفتتح مشروع خفض منسوب المياه الجوفية لمعبد الأوزريون بنفس المنطقة حمام الأوزريون بمعبد أبيدوس فى سوهاج، حيث انتهت الوزارة من أعمال مشروع خفض منسوب المياه الجوفية والتحت سطحية فى حمام الأوزيريون بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات،  فى فبراير 2019، وقد قامت الوزارة فى يونيو 2008 بإعداد وتنفيذ مشروع متكامل لخفض منسوب المياه الجوفية، والتحت سطحية بالأوزريون ولكنه توقف فى 2011 حتى استأنف العمل به فى أكتوبر 2016، وينتقل الوفد بعد ذلك إلى منطقة الديابات لزيارة الاكتشاف الجديد بالمنطقة الأثرية.


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