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وزيرة البيئة تبحث مشكلات التلوث ببحيرة قارون مع لجنة "إعادة التوازن"

الجمعة، 05 أبريل 2019 10:59 ص
وزيرة البيئة تبحث مشكلات التلوث ببحيرة قارون مع لجنة "إعادة التوازن" جانب من الإجتماع
كتبت آية دعبس
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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الثانى للجنة دراسة إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون لوضع خارطة الطريق و الجدول الزمنى والتكلفة الخاصة بعمليات إعادة التوازن البيئى للبحيرة، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وممثلى الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات الإسكان والموارد المائية والرى والاستثمار والتعاون الدولى والتجارة وهيئة التنمية الصناعية والهيئة الهندسية والرقابة الإدارية و هيئة الثروة السمكية

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع استعرض حلول ومقترحات الجهات المعنية لإعادة التوازن لبحيرة قارون وخاصة فيما يتعلق بمشكلات التلوث و تركيز الأملاح بالبحيرة والتى تكاملت فيها الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية بما يضمن استدامة البحيرة وتعظيم الاستفادة من خدماتها

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون يحقق سبل استثمارية واقتصادية وسياحية للمحافظة ويخلق فرص عمل، حيث أن مراعاة الأبعاد البيئية لا يتعارض مع التنمية الاقتصادية بل يتكامل معها و يعطى لها تنافسية عالمية.

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد أعضاء اللجنة إلى زيارة ميدانية للبحيرة بحضور المكتب الاستشارى للوقوف على الوضع الراهن مما يساعد على اتخاذ القرارات الأنسب للبحيرة

يأتى هذا الاجتماع استكمالا لأعمال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون بتمثيل الجهات المعنية لتحديد التداخلات لحل مشاكل البحيرة.

 


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